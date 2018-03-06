Представлен новый Peugeot 508 в версии First Edition

Сегодня, 17:00

Новый французский лифтбэк Peugeot 508 получил специальную версию с наименованием First Edition. Новинка доступна для заказа европейским автолюбителям, а к клиентам она приедет только в октябре 2018 года.

О выходе нового автомобиля недавно сообщили представители PSA Group. Ее построили на платформе GT-модификации, которая является наиболее дорогостоящей моделью. Новинка получит красный либо темно-синий оттенок кузова с черной окантовкой решетки радиатора, выполненной из пластика. Машину снабдили 19-дюймовыми колесными дисками.

В интерьере нового Peugeot 508 First Edition стоит отметить отделку алькантарой, деревом, кожей и алюминиевые накладки на педали. Пороги авто получили шильдики с названием особой модификации. Помимо того, лифтбэк оборудовали электронной панелью управления, мультимедийным центром с 10-дюймовым тачскрином, 3D-навигатором, беспроводной зарядкой для мобильных устройств и стереосистемой Focal.

Под капотом новинки разместился бензиновый 1,6-литровый 225-сильный мотор. Кроме него предусмотрен 2-литровый 180-сильный дизель. Они работают в паре с 8-скоростной АКПП. За авто придется выложить от 48 750 евро.