Hyundai представила новый Santa Fe для России и Европы

Сегодня, 15:33

В рамках международного мотор-шоу в Женеве, Швейцария, состоялась публичная премьера европейской версии нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe. Ожидается, что долгожданная новинка доберется до европейских дилеров летом 2018 года, а российским клиентам придётся подождать модель до осени.

Новый Hyundai Santa Fe для Европы и России в плане внешности несущественно отличается от модели, предназначенной для Южной Кореи. Так, новый SUV имеет несколько пересмотренные бамперы, а также более компактные противотуманные осветители. Новинка получила большую решетку радиатора и стильную зауженную оптику.

Уже в базовом варианте исполнения новый Hyundai Santa Fe получит 8,0-дюймовую мультимедийную систему, а также функцию экстренного торможения. Для более дорогих версий предусмотрена камера кругового обзора, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, а также панорамная крыша.

Что касается моторной гаммы, то новый Hyundai Santa Fe получит 2,0- и 2,2-литровые дизельные моторы, которые способны выдавать от 150 до 197 лошадиных сил. Поклонники бензиновых версий смогут выбрать 2,4-литровый агрегат отдачей в 172 или 185 лошадиных сил в зависимости от выбранной комплектации.