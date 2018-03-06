VistaNews.ru


Hyundai представила новый Santa Fe для России и Европы

Сегодня, 15:33

В рамках международного мотор-шоу в Женеве, Швейцария, состоялась публичная премьера европейской версии нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe. Ожидается, что долгожданная новинка доберется до европейских дилеров летом 2018 года, а российским клиентам придётся подождать модель до осени.

Новый Hyundai Santa Fe для Европы и России в плане внешности несущественно отличается от модели, предназначенной для Южной Кореи. Так, новый SUV имеет несколько пересмотренные бамперы, а также более компактные противотуманные осветители. Новинка получила большую решетку радиатора и стильную зауженную оптику.

Уже в базовом варианте исполнения новый Hyundai Santa Fe получит 8,0-дюймовую мультимедийную систему, а также функцию экстренного торможения. Для более дорогих версий предусмотрена камера кругового обзора, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, а также панорамная крыша.

 

 

Что касается моторной гаммы, то новый Hyundai Santa Fe получит 2,0- и 2,2-литровые дизельные моторы, которые способны выдавать от 150 до 197 лошадиных сил. Поклонники бензиновых версий смогут выбрать 2,4-литровый агрегат отдачей в 172 или 185 лошадиных сил в зависимости от выбранной комплектации.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.