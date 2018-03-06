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Машины Mercedes-Maybach научили проецировать изображения на дорогу

Вчера, 19:45

Немецкие разработчики из Mercedes-Maybach представила новые фары, получившие технологию Digital Light. Оптику показали в Женеве и в будущем ее внедрят в серийные автомобили марки.

Отмечается, что первым авто, которое снабдят такой оптикой, станет новый седан Mercedes-Benz S-Class в модификации Maybach, который тоже презентуют на автошоу в Женеве. Сообщается, что в каждом осветителе инженеры установили больше миллиона микрозеркал. Помимо того, технология включает в себя чипы и особые индикаторы, которые распознают других участников движения по дороге. Получив информацию, технология производит настройку лучей фар так, чтобы водители иных средств передвижения не ослепли. В системе учитывается угол поворота руля и расстояние до двери переднего авто.

Еще новые фары могут проецировать на дорогу разнообразные символы. К примеру, продублировать дорожные знаки, показать поворот или осветить пешеходный переход.


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