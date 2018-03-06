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PricewaterhouseCoopers прогнозирует рост авторынка России на 11%

Сегодня, 13:53

Российский авторынок по итогам текущего года может добиться положительной динамики в 11%. Данный прогноз озвучен агентством PricewaterhouseCoopers. Эксперты данной компании полагают, что в нынешнем году жители страны приобретут порядка 1 640 000 новых машин. Также специалисты считают, что в 2022 году продажи транспорта в стране вырастут до 2 220 000 авто.

Эксперты агентства PricewaterhouseCoopers отмечают, что одним из драйверов российского авторынка в нынешнем году станет растущий ценник на нефть. Также на положительные продажи транспорта в стране повлияют нормализующаяся экономика, укрепляющаяся национальная валюта, финансовые вливания в промышленность.

По мнению специалистов, перечисленные факторы будут двигать российский авторынок вперед ближайшие пять лет. За это время автопроизводители внедрят в свою продукцию новые технологические наработки.

Рост продаж транспорта в России также может быть простимулирован вложениями в автомобильную инфраструктуру страны. Так, в минувшем году в Ульяновской области появилось предприятие компании Bridgestone, а к 2020 году в Калининграде должен появиться завод BMW. В следующем году в России запустят свои производственные объекты Mercedes-Benz и Great Wall.


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