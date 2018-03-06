Рассекречен интерьер нового кроссовера Chery Tiggo 8

Сегодня, 15:00

Китайские разработчики из компании Chery рассекретили интерьер нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 8, который позиционируется как семейный. Ожидается, что модель получит современный интерьер, а публичная премьера новинки состоится уже в конце апреля на международном автосалоне в Пекине.

Новый Chery Tiggo 8 получит интерьер, который имеет некоторые сходства с салоном Chery Tiggo 8. Так, новинка оснащается пересмотренным рулем и хромированными вентиляционными отверстиями, а приборная панель стала полностью цифровой. Кроме того, новинка получит большой дисплей мультимедийной системы.

Что касается технических характеристик, то новый Chery Tiggo 8 будет приводиться в движение 1,5-литровым турбированным мотором, который имеет отдачу в 147 лошадиных сил. Новинка выйдет на рынок с безальтернативным передним приводом, а на выбор клиентам предложат «робота» или классическую МКПП.

Внешность нового Chery Tiggo 8 схожа с дизайном концепции Exeed TX, которая была показана ещё в 2017 году. Дебют модели состоится в рамках мотор-шоу в Пекине. К сожалению, пока нет информации о том, предложат ли новый кроссовер на российском рынке, но продажи бренда в РФ в 2017 году показали существенный рост.