Премьера родстера BMW Z4 состоится будущим летом

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Экстремальный родстер BMW Z4 должен быть представлен общественности летом текущего года. Данная информация озвучена источниками баварского автопроизводителя.

6 марта в Женеве открывается международная автомобильная выставка, и многие надеялись, что она станет площадкой для презентации нового родстера BMW Z4. Теперь же в глобальной сети появилась новость, которая ставит под сомнение данное событие.

По словам представителей компании BMW, для премьеры нового кабриолета баварцы организуют специальное мероприятие. Где оно состоится, нет данных. Ожидается, что после дебюта автомобиль будет показан на Парижском мотор-шоу в октябре нынешнего года.

Кузов нового родстера BMW Z4 в концептуальном состоянии модели выполнен в классических пропорциях. Автомобиль получил длинный капот и переднюю часть в стиле купе BMW 8 Series. Баварцы решили отказаться от металлической крыши для новинки в пользу мягкого тканевого верха.

Отделка салона концепта нового BMW Z4 выполнена алькантарой. Кресло водителя и пассажира родстера отличаются цветом. Прототип оснащен виртуальной панелью приборов.

Серийную версию родстера BMW Z4 построят на той же платформе, что и возрожденный спорткар купе Toyota Supra. Машина должна получить бензиновые турбодвигатели объемом 2.0 и 3.0 литра. Их производительность составит 252 и 340 лошадиных сил соответственно. Для агрегатов предусмотрены шестискоростная МКПП и восьмидиапазонная АКПП.