Эксперты насчитали в России 2,1 млн дизельных "легковушек"

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Автоэксперты провели анализ российского автопарка и выяснили, что в РФ числиться порядка 2 000 000 дизельных легковых автомобилей. Аналитики отметили, что такое количество соответствует доле в 5% от всего автомобильного парка страны.

Согласно информации аналитиков, самым распространенным в России легковым автомобилем с дизельной силовой установкой стал японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который находится во владении 81 400 российских автомобилистов. На второй строчке расположился стандартный Toyota Land Cruiser, на счету которого 73 900 регистраций. На третьем месте находится внедорожник Mitsubishi Pajero – данных моделей в России насчитывается 66 900 единиц.

Не смогли попасть в «тройку» лидеров такие дизельные автомобили как пикап Toyota Hilux, который в России зарегистрирован 63 300 раз, а также внедорожник Volkswagen Touareg, которым владеют 59 700 россиян.

Далее в рейтинге распространенных в РФ «дизелей» следует пикап Mitsubishi L200 (56 800 единиц), а также внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (55 900 единиц). Замыкают ТОП-10 такие автомобили как KIA Sorento (51 300 единиц), SsangYong Kyron (48 300 единиц), а также Hyundai Santa Fe (45 900 единиц).