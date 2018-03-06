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Geely показала первое фото нового фастбэка Emgrand GT 2019

Сегодня, 05:00

Китайский автопроизодитель Geely собирается в скором будущем представить спортивную модификацию модели Borui, которая известна российским автолюбителям под именем Emgrand GT.

В плане внешнего вида Geely Borui GT 2019 модельного года примечателен доработанными бамперами, другой радиаторной решёткой, видоизменёнными фонарями головного света и хромированным элементом на заднем бампере. В салоне разместились новый руль и современный мультимедийный центр с большим сенсорным дисплеем. Фастбэк получил следующие габариты: 4986х1861х1513 мм, при этом колёсная база увеличилась на 20 или до 2 870 мм, а прибавка к длине составила 30 мм.

Новый Geely Borui GT оснастили 1,5-литровым турбированным двигателем в сочетании с электрическим мотором. Суммарная отдача гибридной установки составляет 179 лошадиных сил. Автомобиль получил 7-диапазонную роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением.

 

Сегодня в Китае Borui можно приобрести с 1,8-литровым турбомотором мощностью 184 «лошадки» или 162-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,4 литра. В обоих случаях в качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатый «автомат». Пока компания не называет цены на новый фастбэк Geely Borui GT.


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