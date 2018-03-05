VistaNews.ru


PSA Group может построить моторный завод в Калуге

Вчера, 23:00

Французский автопроизводитель PSA Group рассматривает вопрос организации выпуска двигателей в Калуге. Руководство автоконцерна сегодня активно обсуждает такую возможность и рассчитывает принять окончательное решение до конца текущего года.

В случае если проекту, предусматривающему запуск производства моторов в России, дадут «зелёный свет», на его реализацию у PSA Group уйдёт не менее двух лет. Двигатели российского производства планируется применять на только в стране, но и отправлять на экспорт. Соответствующей информацией с журналистами поделился Николя Фебве, генеральный директор завода «ПСМА Рус».

На калужском автозаводе на сегодняшний день вводится вторая смена, что позволит предприятию выпустить в 2018 году около 30 000 - 40 000 автомобилей. На сегодняшний день предприятие производит Citroen C4 и Peugeot 408, а также грузовые фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy, которые встали на конвейер в этом месяце. На запуск производства потребовалось 70 000 000 евро.

В апреле нынешнего года в Калуге также начнут собирать пассажирские модификации данных моделей, а в июне – «люксовые» фургоны. Напомним, выпуск автомобилей по полному циклу ведётся на заводе «ПСМА Рус» с 2012 года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.