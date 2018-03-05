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Авторынок Франции в феврале показал рост на 4,3%

Вчера, 19:32

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», которое ссылается на информацию Французской торговой платы (CCFA), в феврале нынешнего года на автомобильном рынке Франции было реализовано 168 897 новых легковых и коммерческих автомобилей. Такие показатели на 4,3% больше, чем годом ранее.

Согласно данным аналитиков, в феврале нынешнего года на французском автомобильном рынке было продано 168 897 новых автомобилей, что на 4,3% больше, чем в феврале минувшего года. За два первых месяца 2018 года дилерские центры Франции смогли реализовать 325 743 машины, что на 3,4% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

Эксперты отметили, что на рынке Франции лидером остается компания Peugeot, которая в феврале смогла продать на домашнем рынке 31 006 автомобилей, прибавив к спросу сразу 19%. На втором месте с незначительным отрывом расположилась компания Renault, который удалось продать 30 242 машины, что на 1,3% меньше прошлогоднего показателя.

Что касается компании Citroen, то данный бренд в феврале сохранил прошлогодние показатели, продав 16 643 автомобиля. Лидером среди иностранных брендов во Франции остается Volkswagen, на счету которого 10 016 проданных в феврале автомобилей.


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