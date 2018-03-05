"АвтоВАЗ" в феврале увеличил продажи LADA на 37%

Сегодня, 16:04

Согласно данным российских СМИ, которые ссылаются на пресс-службу «АвтоВАЗ», в феврале нынешнего года на российском автомобильном рынке было реализовано 27 400 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей бренда LADA. Отмечается, что такие показатели сразу на 37% больше, чем по итогам февраля 2017 года.

Представители «АвтоВАЗ» сообщили, что в феврале нынешнего года российские клиенты приобрели 27 400 новых автомобилей LADA, что на 37% больше, чем в феврале минувшего года. Отмечается, что за январь и февраль 2018 года модели марки в России реализовались 48 400 раз, что сразу на 33% превышает результаты аналогичного периода 2018 года.

Отмечается, что в феврале 2018 года седан LADA Vesta разошелся тиражом в 8 500 единиц, в то время как продажи более доступного LADA Granta составили 6 800 единиц. Что касается коммерческого фургона LADA Largus, то данная модель за отчетный период нашла своих владельцев 3 400 раз.

В «АвтоВАЗ» отметили, что залогом успеха бренда LADA на российском автомобильном рынке является своевременное обновление модельного ряда, а также гибкая система скидок и большое количество комплектаций. В компании напомнили, что не так давно была расширена линейка комплектаций LADA Vesta.