Автопроизводители откажутся от девушек-моделей на автосалоне в Женеве

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Автопроизводители откажутся от использования девушек-моделей на автосалоне в Женеве. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Южнокорейский автогигант SsangYong решил нанять для автосалона в Женеве моделей обоих полов. При этом мужчины и женщины будут облачены в спортивные костюмы. А вот Toyota и Lexus вовсе откажутся от девушек-моделей на Женевской автомобильной выставке. Такое же решение принято руководством концерна Fiat Сhrysler Automobiles FCA. Bloomberg уточняет, что FCA будет использовать на своих стендах «строго одетых женщин». Этой же концепции намерены придерживаться марки Nissan, Peugeot и Citroen.

Автопроизводители отказались от откровенно одетых девушек на автосалоне в Женеве в поддержку масштабной кампании #MeToo. Данная акция берет свое начало в 2017 году, и направлена против сексуального насилия и домогательств. Толчком для такой кампании стал скандал с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном.

Ранее в Формуле-1 заявили об отказе от «грид-герлз». По словам организаторов соревнований, новые ценности и современные социальные нормы противоречат использованию девушек на стартовой решетке. Их заменят дети, отличившиеся успехами в юных автогонках.