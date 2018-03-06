VistaNews.ru


Автопроизводители откажутся от девушек-моделей на автосалоне в Женеве

Сегодня, 03:00

Автопроизводители откажутся от использования девушек-моделей на автосалоне в Женеве. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Южнокорейский автогигант SsangYong решил нанять для автосалона в Женеве моделей обоих полов. При этом мужчины и женщины будут облачены в спортивные костюмы. А вот Toyota и Lexus вовсе откажутся от девушек-моделей на Женевской автомобильной выставке. Такое же решение принято руководством концерна Fiat Сhrysler Automobiles FCA. Bloomberg уточняет, что FCA будет использовать на своих стендах «строго одетых женщин». Этой же концепции намерены придерживаться марки Nissan, Peugeot и Citroen.

Автопроизводители отказались от откровенно одетых девушек на автосалоне в Женеве в поддержку масштабной кампании #MeToo. Данная акция берет свое начало в 2017 году, и направлена против сексуального насилия и домогательств. Толчком для такой кампании стал скандал с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном.

Ранее в Формуле-1 заявили об отказе от «грид-герлз». По словам организаторов соревнований, новые ценности и современные социальные нормы противоречат использованию девушек на стартовой решетке. Их заменят дети, отличившиеся успехами в юных автогонках.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.