Умелец из Орла переделал УАЗ "Буханка" в снегоуборщик

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В минувшие выходные на Орловскую область обрушился сильный снегопад, из-за которого коммунальные службы не справлялись с расчисткой всех дорог и дворов. Один из местных жителей решил переделать свой УАЗ «Буханка» в снегоуборочную машину.

В Орле в первые дни весны выпало 61% от месячной нормы осадков, вследствие чего многие дороги и подъезды к ним оказались завалены снегом. Владелец автомобиля УАЗ-452, именуемого в народе «Буханка», приделал к нему лопату и отправился убирать снег.

Фотографии машины, подвергшейся необычному «тюнингу», появились в сообществе «Орел Live» и вызвали бурное обсуждение. Некоторые горожане высказали мнение, что нужно оплачивать труд подобных умельцев, а не работников «Спецавтобазы», которые отвечают за уборку города.

Напомним, что ранее Павел Плахов, директор «Спецавтобазы», заявил, что предприятие справилось с обрушившейся на Орёл стихией, однако многие местные жители остались недовольны качеством уборки снега.