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Универсал и седан Mercedes-AMG C 43 получили прибавку к мощности

Вчера, 18:55

В рамках международного автосалона в Женеве, который начнет свою работу уже завтра, 6 марта, состоится премьера обновленных седана и универсала Mercedes-AMG C43. Сообщается, что обе новинки прибавили в мощности, но под капотом скрывается прежний 3,0-литровый мотор V6.

Компания Mercedes-Benz рассекретила внешность и технические характеристики новых седана и универсала линейки Mercedes-AMG C43, публичный дебют которых состоится уже завтра на автосалоне в Женеве, Швейцария. Новинки от дорестайлинговых версий автомобилей отличаются несколько пересмотренной решеткой радиатора с двойным горизонтальным сечением, а также новыми бамперами спереди и сзади. Кроме того, обе модели получили карбоновые спойлеры.

Что касается технических характеристик, то новые Mercedes-AMG C43 будут доступны с системой полного привода 4Matic, а под капотом расположится знакомый 3,0-литровый бензиновый V6. Силовая установка получила целый ряд модернизаций, благодаря чему мощность увеличилась с 367 до 390 лошадиных сил. Крутящий момент остался на прежней отметке в 520 Нм.

Седан обновленной линейки Mercedes-AMG C43 способен разогнаться до первых 100 км/ч всего за 4,7 секунды, а универсалу потребуется дополнительные 0,1 секунды. В обоих случаях максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. В список оснащения модели входит цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый мультимедийный комплекс.


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