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На Москву приходится пятая часть всей ёмкости российского рынка

Сегодня, 04:00

Отечественные аналитики провели изыскание, по результатам которого установили, что на Москву приходится пятая часть всей ёмкости российского рынка по итогам минувшего года. Об этом информирует агентство «АВТОСТАТ».

Жители Москвы в 2017 году выложили на покупку транспорта почти 390 миллиардов рублей. Данный показатель занимает пятую часть общей ёмкости авторынка России.

Следом за Москвой идет Подмосковье с результатом в 173,5 миллиарда рублей. Третье место досталось Санкт-Петербургу с показателем в 158 миллиардов рублей. Среди нестоличных регионов наилучшим результатом отличилась Республика Татарстан с ёмкостью рынка в 77,6 миллиарда рублей. Также в пятерке оказался Краснодарский край с показателем в 76,8 миллиарда рублей.

Между тем эксперты отмечают, что в России в некоторых регионах резко повысились показатели авторынка. К примеру, в Кемеровской области спрос на транспорт в минувшем году вырос на 40,5%. Жители региона потратили на транспорт 21,9 миллиарда рублей.

В Башкирии ёмкость авторынка составила 56 миллиардов рублей. Челябинская область отличилась результатом в 43,6 миллиарда рублей. В ХМАО этот показатель составил 31,8 миллиарда рублей. В перечисленных трех регионах спрос на автомобили в минувшем году вырос более чем на треть.


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