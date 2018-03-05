В Ярославле началась охота за «автомобилями-подснежниками»

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Согласно данным российских автомобильных порталов, в Ярославле началась «охота» на автомобили, забытые на дорогах и во дворах города. Отмечается, что «автомобили-подснежники» осложняют работу коммунальных служб, а также в целом несут множество неудобств горожанам.

Любовь Сурова, глава администраций Кировского и Ленинского районов Ярославля, на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что коммунальные службы начинают выявлять и эвакуировать так называемые «автомобили-подснежники». Речь идёт о машинах, которые оставлены своими владельцами в снежных сугробах на территории дворов жилых домов. Также такие автомобили находят и на дорогах.

Госпожа Сурова отметила, что такие машины препятствуют работе коммунальных служб, которые занимаются очисткой снега на улицах Ярославля. Помимо этого, «подснежники» являются серьёзной преградой для пешеходов.

Отмечается, что городские власти намерены подключить к работе гражданских активистов. Так, горожане могут сфотографировать найденные «подснежники» и передать их координатору по работе с общественностью. Таким образом в Ярославле планируют ускорить поиск брошенных автомобилей.