Индийская Mahindra выпустила доступный мини-внедорожник Roxor

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Индийская Mahindra представила компактный внедорожник Roxor, выполненный на основе модели Thar, которая является модернизированным вариантом вездехода для военных нужд Willys CJ-3B образца 1953 года. Прежде всего Mahindra Roxor предназначен для американских потребителей.

Производство новинки стартует на заводе индийской компании, который был открыт неподалёку от Детройта в 2017 году. Согласно планам производителя, ежегодно с конвейера должно сходить 12 000 таких автомобилей.

Новый Mahindra Roxor примечателен наличием рессоров и рамной конструкции. У мини-внедорожника отсутствуют двери и стёкла, а наружные зеркала и тент устанавливаются только за доплату. Индийская компания выпустила данную модель в первую очередь для туристов, а также для нужд сельского хозяйства.

Масса автомобиля составляет 1 377 килограммов, а габариты у него следующие: 3759х1575х1905 мм. Размер колёсной базы достигает 2 438 мм, клиренс равен 229 мм. Новинка приводится в движение 62-сильным дизельным агрегатом, в паре с которым работает 5-диапазонная механическая трансмиссия.

Предельная скорость Mahindra Roxor составляет 72,5 км/ч. Американцы смогут купить такой автомобиль за 15 499 долларов. Пока компания ничего не сообщает о планах по выводу модели на другие рынки.