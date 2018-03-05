Mercedes-Benz начал прием предзаказов на новый хэтчбек A-Class

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Немецкая компания Mercedes-Benz ранее раскрыла информацию о «топовой» версии нового хэтчбека Mercedes-Benz A-Class, а теперь разработчики рассекретили и модель начального уровня. Примечательно, что в самом доступном варианте исполнения новый хэтчбек получает полностью цифровую приборную панель, а также алюминиевые колесные диски.

Согласно данным разработчиков, новый Mercedes-Benz A-Class в базовой версии A180 d оснащается привычными галогенными фарами, которые снабжены светодиодными элементами дневных ходовых огней. Модель поставлена на 16-дюймовые алюминиевые диски колес, но в версии A250 размерность дисков вырастает до 17-дюймов. В плане дизайна новинка отличается полностью новой радиаторной решеткой и агрессивной оптикой.

Примечательно, что уже в базовом варианте исполнения новый Mercedes-Benz A-Class получает полностью цифровую приборную панель, диагональ которой составляет 7,0 дюймов. Размерность дисплея информационно-развлекательной системы также равна 7,0-дюймам. Для более дорогих вариантов исполнения доступен 10,25-дюймовый кокпит.

На рынке Германии новый Mercedes-Benz A-Class предложен с тканевой обивкой салона, системой круиз-контроля, климатической системой, кожаным мультифункциональным рулем и системой автоматического торможения. Стоимость модели стартует с отметки в 30 230 евро, что эквивалентно 2 117 000 рублей.