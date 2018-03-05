Audi тестирует новый кроссовер Q3 в разных комплектациях

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Немецкий премиальный бренд Audi, входящий в состав концерна Volkswagen AG, в Лапландии тестирует новый компактный кроссовер Audi Q3 в двух различных вариантах исполнения. Отмечается, что новинка в базовом варианте оснащается галогенными фарами, а для более дорогих версий предусмотрена полностью светодиодная оптика.

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились свежие шпионские фото нового поколения компактного кроссовера Audi Q3. Примечательно, что немецкие разработчики тестируют сразу два прототипа, который принадлежат к разным комплектациям и ценовым сегментам.

Что касается дизайнерских новшеств, то тут следует отметить полностью пересмотренную оптику, а также полностью новые задние осветители. Примечательно, что более доступная версия нового Audi Q3 оснащается традиционной галогенной оптикой и поворотными огнями, в то время как более дорогой вариант исполнения имеет полностью светодиодную оптику спереди и сзади.

Ожидается, что новый Audi Q3 получит увеличенные габаритные размеры, что позволит модели дистанцироваться от более компактного Audi Q2. Модель будет перенесена на более современную платформу MQB, что позволит снизить массу и сделать модель более доступной. Линейку двигателей пополнят как бензиновые, так и дизельные установки.