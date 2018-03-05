VistaNews.ru


Продажи KIA в феврале в России выросли на 44%

Вчера, 20:07

Компания KIA за прошлый месяц продала российским клиентам 17 795 машин, что на 43,6% больше прошлогоднего показателя. С начала года дилеры южнокорейского бренда смогли реализовать 33 097 автомобилей, что на 45,8% больше, чем годом ранее.

В феврале KIA сохранил лидерство среди зарубежных марок, представленных в РФ. Рыночная доля компании в отчётном месяце составила 13,7%, а по итогам двух месяцев 2018 года - 14,2%. Самой популярной моделью марки стал Rio, поскольку такой автомобиль приобрели 8 979 человек (+27,7%), в том числе 2 132 автолюбителя купили Rio X-Line.

Российские продажи кроссовера Sportage, который расположился на втором месте, выросли на 67,5% или до 2 469 единиц. Линейка cee'd заняла третью позицию благодаря 1 539 проданным в феврале автомобилям (+1,3%).

Наибольший прирост продаж был зафиксирован у внедорожника KIA Mohave (+939%). Также высокие показатели отмечаются у седана Optima (+198%) и кроссовера Sorento Prime (+176%), причём для последнего автомобиля февраль 2018 года оказался рекордным по уровню спроса. В целом в прошлом месяце положительная динамика наблюдалась у 9 моделей из 11.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.