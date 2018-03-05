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Купе BMW M4 по прозвищу «лягушонок» продают в Дубае

Вчера, 22:00

В Дубае на продажу выставлено тюнингованное купе BMW M4. Кузов автомобиля имеет яркую зеленую покраску, из-за чего машина получила прозвище «лягушонок».

Продажей тюнингованного купе BMW M4 в Дубае занимается дилер Abu Dhabi Motors. Примечательно, что эта же компания недавно продала BMW M3 с зеленым кузовом, и этот автомобиль также называли лягушонком.

Купе BMW M4 в версии «лягушонка» изменилось только внешне. Автомобиль получил зеленую покраску кузова, фирменные колесные диски и выхлопную систему Akrapovic. Также машина дополнена карбоновыми элементами из пакета M Performance.

 

 

 

 

 

 

 

В моторном отсеке купе BMW M4, продаваемого в Дубае, располагается стандартный агрегат объемом 3.0 литра с турбонаддувом. Его производительность составляет 431 лошадиную силу.


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