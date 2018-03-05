Составлен ТОП-9 худших автомобилей всех времен

Сегодня, 11:38

Специалисты американского агентства Consumer Reports регулярно тестируют новинки автопрома, составляя рейтинг лучших и худших моделей – во втором случае негативные отзывы критиков иногда заканчивались скандалами и судом с автопроизводителем. На этот раз американские эксперты решили составить ТОП-9 самых плохих автомобилей, которые были выпущены за последние десятилетия.

Не первом месте расположился внедорожник Suzuki Jimny, который многие считают практически «бессмертной» моделью. В 1988 году журналисты Consumer Reports раскритиковали конструкцию автомобиля, который имеет высокую вероятность опрокидывания. В свою очередь компания Suzuki подала в суд на журнал, ведь с момента публикации продажи модели в США рухнули.

Аналогичный случай произошел и с моделью Isuzu Trooper, которая, по мнению журналистов, имеет чрезвычайно опасную конструкцию кузова. В итоге дело закончилось судом, а позже компания Isuzu прекратила поставки автомобилей в США. В 2001 году компания Mitsubishi вывела на рынок Соединенных Штатов новый Mitsubishi Pajero, который также оказался склонен к опрокидыванию уже на скорости в 60 километров в час.

Кроме того, за тесный салон был раскритикован Smart ForTwo, а за низкий уровень безопасности плохую оценку получил Nissan Murano 2003. В рейтинг самых ненадежных автомобилей всех времен также вошли такие модели как Mercedes-Benz CLA с завышенным ценником, Fiat 500L с низким качеством сборки, Cadillac Escalade, который отстает от своего времени, а также Pontiac Aztec, который имел уж очень спорный дизайн.