Ростовские автомобилисты провели флешмоб в преддверии 8 Марта

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В честь Международного женского дня в Ростове-на-Дону небольшая группа энтузиастов устроила автомобильный флешмоб. Автовладельцы выстроили из собственных машин фигуру в виде восьмерки, после чего запечатлели её с высоты птичьего полёта.

Для воплощения задуманного потребовалось 14 автомобилей. Впоследствии снимок с поздравлением был опубликован в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте».

«Собрались дружной компанией и решили к 8 Марта сделать небольшой флешмоб», – написал один из участников мероприятия.

Посетительницы паблика оценили поздравление и в ответ написали немало комментариев с благодарностями. Один из комментаторов отметил, что впечатление немного портят следы от автомобильных шин на снегу. По его словам, необходимо было сначала выполнить разметку, а потом заезжать след в след, а крайними машинами замкнуть кольца.

Отметим, что многие ростовчане стараются оригинально поздравить женщин с предстоящим праздником. Например, местный житель вылепил из снега надпись «8 Марта», причём буква «М» представляет собой фигуры женщины и мужчины, держащихся за руки.