Эксперты определили самых успешных автопроизводителей 2017 года

Сегодня, 15:46

Аналитики авторитетного агентства Focus2move провели исследование, в ходе которого были определены наиболее успешные производители автомобилей в 2017 году. Рейтинг был сформирован на основе данных по продажам за отчётный период.

Возглавил ТОП-5 немецкий автоконцерн Volkswagen Group, который производит не только легковые, но и коммерческие модели. За минувший год дилеры компании продали по всему миру почти 10 400 000 автомобилей, что на 3,5% больше результата за предыдущий год.

Второе место заняла японская компания Toyota Motor, объём реализации которой в 2017 году достиг порядка 10 200 000 машин. Третья строчка досталась Renault-Nissan, поскольку альянс смог реализовать более 10 000 000 транспортных средств.

Благодаря 7 200 000 проданных машин южнокорейский автопроизводитель Hyundai-KIA разместился на четвёртой позиции в рейтинге. Замкнул «пятерку» самых успешных компаний, выпускающих автомобили, американский General Motors с 6 800 000 реализованными авто.