В США "засветился" двухмоторный седан Tesla Model 3

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Американская компания Tesla готовится вывести на рынок новую версию седана Tesla Model 3, который позиционируется как бюджетный электрокар. Речь идёт о модели с полным приводом, которая приводится в движение двумя электромоторами.

Стоит напомнить, что ещё в начале 2018 года компания Tesla анонсировала выход нового Tesla Model 3 с двумя моторами, но с тех пор официальной информации о новинке не было. На страницах американских автомобильных изданий появились первые шпионские фото новинки, которая проходит тесты на дорогах Сан-Франциско, штат Калифорния. Примечательно, что фотошпионам также удалось запечатлеть VIN-код автомобиля.

Журналисты выяснили, что в базе Национальной администрации безопасности дорожного движения по указанному номеру VIN действительно находится двухмоторный Tesla Model 3. Более того, разработчики зарегистрировали уже 19 полноприводных электрокаров, что говорит о скором дебюте новинки на рынке.

Новый Tesla Model 3 получит по одному электромотору на каждую колесную ось, а в список внешних отличий стоит отнести особые 19-дюймовые диски. Не исключено, что продажи новой версии стартуют уже в марте нынешнего года. Напомним, что на данный момент компания Tesla пытается выйти на заявленные нормы производства стандартного Model 3.