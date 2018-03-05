VistaNews.ru


BMW M2 и Audi RS3 сразились в заезде на четверть мили

Сегодня, 04:00

Журналисты портала Autocar решили сравнить в дрэг-рейсинге Audi RS3 и BMW M2, чтобы разрешить извечный спор фанатов двух немецких брендов. При заезде на прямой большую роль играют производительность и динамика, а не управляемость.

В заезде на дистанции в 402 метра (четверть мили) приняли участие Audi RS3 и BMW M2, которые имеют приблизительно одинаковые ценники. Хотя второй автомобиль мощнее, это не помогло ему одержать победу, более того Audi обошёл соперника с большим отрывом.

Преимуществом RS3 был полный привод, однако данная модель оснащается менее мощным мотором – 3,0-литровым 365-сильным агрегатом с турбонаддувом. Под капотом M2 разместился 2,5-литровый 5-цилиндровый турбодвигатель, выдающий 400 лошадиных сил. Что касается динамических характеристик, Audi всего на 0,2 секунды быстрее своего соперника и ускоряется до 100 км/ч с места за 4,1 секунды.

В действительности Audi RS3 смог уйти в отрыв со старта, не дав M2 шанса опередить его. Эксперты отметили, что первая модель отлично проявляет себя на коротких дистанциях, в то время как BMW хорош в гонках на среднее или дальнее расстояние.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.