BMW M2 и Audi RS3 сразились в заезде на четверть мили

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Журналисты портала Autocar решили сравнить в дрэг-рейсинге Audi RS3 и BMW M2, чтобы разрешить извечный спор фанатов двух немецких брендов. При заезде на прямой большую роль играют производительность и динамика, а не управляемость.

В заезде на дистанции в 402 метра (четверть мили) приняли участие Audi RS3 и BMW M2, которые имеют приблизительно одинаковые ценники. Хотя второй автомобиль мощнее, это не помогло ему одержать победу, более того Audi обошёл соперника с большим отрывом.

Преимуществом RS3 был полный привод, однако данная модель оснащается менее мощным мотором – 3,0-литровым 365-сильным агрегатом с турбонаддувом. Под капотом M2 разместился 2,5-литровый 5-цилиндровый турбодвигатель, выдающий 400 лошадиных сил. Что касается динамических характеристик, Audi всего на 0,2 секунды быстрее своего соперника и ускоряется до 100 км/ч с места за 4,1 секунды.

В действительности Audi RS3 смог уйти в отрыв со старта, не дав M2 шанса опередить его. Эксперты отметили, что первая модель отлично проявляет себя на коротких дистанциях, в то время как BMW хорош в гонках на среднее или дальнее расстояние.