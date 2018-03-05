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Manifattura Automobili Torino привезут на автосалон в Женеву возрожденное купе Stratos

Сегодня, 02:12

Через несколько дней 6-го марта откроет свои двери 88 автосалон в Женеве. Автокомпания Manifattura Automobili Torino намерена представить свое возрожденное купе Stratos, в основу которого лег Ferrari 430 Scuderia.

Компания Manifattura Automobili Torino выпустит только 25 единиц Stratos. Возрожденное купе будут предлагать за 600 тысяч долларов или 33 млн 996,96 тысяч рублей. Компания опубликовала видеотизер новинки. Задняя часть кузова повторяет очертания Ferrari 430 Scuderia, который представили еще восемь лет назад.

Возрожденное купе Manifattura Automobili Torino Stratos оснастили 4-литровым атмосферником V8, который лежит в основе Ferrari 430 Scuderia. Мотор вырабатывает до 540 «лошадей» при моменте силы в 519 Нм, однако в возрожденном купе двигатель форсирован до 600 «лошадей». Также компания Manifattura Automobili Torino представит в Женеве «заряженную» версию Safari GT. Кроме того, модель будет внедорожной модификацией.


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