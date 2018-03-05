Конкурента Tesla Model S в лице Jaguar XJ показали на первом рендере

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Премиальная марка Jaguar намерена преподнести американской компании Tesla «сюрприз», оснастив седан XJ нового поколения полностью электрической силовой установкой. Недавно было опубликовано первое изображение автомобиля, которому предстоит соревноваться за внимание клиентов с Model S.

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover ещё не размещал в сети официальные фотографии следующего поколения модели Jaguar XJ. Однако художники из Ascariss Design разместили в собственном Instagram-аккаунте рендерное изображение новинки, при создании которого дизайнеры обратили внимание на стилистику нового Jaguar I-Pace.

Ранее представители Jaguar Land Rover заявляли, что следующая генерация XJ получит полностью электрическую установку, подробности о которой пока не раскрываются. В связи с этим в названии седана появится приставка EV.

Эксперты считают, что британской компании придётся приложить максимум усилий, чтобы создать автомобиль, который сможет достойно конкурировать с Tesla Model S. Наряду с этим дизайн кузова и салона станет преимуществом Jaguar перед американским производителем.