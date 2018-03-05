VistaNews.ru


Конкурента Tesla Model S в лице Jaguar XJ показали на первом рендере

Сегодня, 03:00

Премиальная марка Jaguar намерена преподнести американской компании Tesla «сюрприз», оснастив седан XJ нового поколения полностью электрической силовой установкой. Недавно было опубликовано первое изображение автомобиля, которому предстоит соревноваться за внимание клиентов с Model S.

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover ещё не размещал в сети официальные фотографии следующего поколения модели Jaguar XJ. Однако художники из Ascariss Design разместили в собственном Instagram-аккаунте рендерное изображение новинки, при создании которого дизайнеры обратили внимание на стилистику нового Jaguar I-Pace.

Ранее представители Jaguar Land Rover заявляли, что следующая генерация XJ получит полностью электрическую установку, подробности о которой пока не раскрываются. В связи с этим в названии седана появится приставка EV.

Эксперты считают, что британской компании придётся приложить максимум усилий, чтобы создать автомобиль, который сможет достойно конкурировать с Tesla Model S. Наряду с этим дизайн кузова и салона станет преимуществом Jaguar перед американским производителем.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.