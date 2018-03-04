VistaNews.ru


Cadillac стал спонсором «Оскар-2018» и покажет рекламный ролик с новым XT4

Вчера, 22:53

Американская марка Cadillac сняла три рекламных видео с новым кроссовером XT4. Их планируется показывать в паузах трансляции с церемонии «Оскара-2018», официальным спонсором которой стал автопроизводитель.

После того, как Рене Рауш стал новым директором по маркетингу компании вместо Уве Эллингхауза Cadillac начал перезагрузку рекламной кампании. Бренд готовится к презентации компактного кроссовера Cadillac XT4 и нового языка дизайна.

Рене Рауш подчеркнул, что впервые за последнее время марка получила от клиентов, дилеров и экспертов однозначно положительные отзывы. Любопытно, что в рекламе XT4 играли музыкальные композиции Барнса Кортни, Бруно Марса и Марка Ронсона.

По словам господина Рауша, приоритетной задачей бренда станет продажа роскошных авто, управление которыми приносит только удовольствие. Кроме того, в автомобилях Cadillac отныне будут использоваться самые современные технологии.

Руководство компании надеется, что после церемонии вручения наград премии «Оскар» продажи моделей Cadillac значительно увеличатся и позволят окупить официальное спонсорство.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.