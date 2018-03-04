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Mercedes-Benz опубликовал тизеры нового купе AMG GT Coupe

Сегодня, 14:22

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz распространил тизеры нового купе AMG GT Coupe. На изображениях использовался яркий фон, тогда как сам автомобиль затемнён ради сохранения интриги.

Вместе с тем тизеры позволяют рассмотреть, что новый Mercedes-AMG GT Coupe оснастят решёткой радиатора Panamericana AMG с вертикальными планками и логотипом бренда по центру. Автомобиль также будет иметь плавные линии в сочетании с агрессивным аэродинамическим обвесом. На изображениях можно заметить светодиодную оптику, легкосплавные диски колёс, крупный диффузор сзади и большие патрубки выпускной системы.

Премьера нового Mercedes-AMG GT Coupe состоится на автосалоне в Женеве уже 6 марта для СМИ и 9 марта – для широкой публики. В моторном отсеке новинки, скорее всего, расположится 4,0-литровый твин-турбо мотор V8 AMG, способный генерировать более 600 «лошадей».

Позднее компания начнёт предлагать данное купе с гибридной силовой установкой, мощность которой составит 800 лошадиных сил. Пока динамические характеристики автомобиля остаются загадкой.


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