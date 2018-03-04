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Определён ТОП-5 самых доступных в РФ новых иномарок в марте

Сегодня, 13:36

Автомобильные эксперты выяснили, какие из новых автомобилей иностранных брендов, доступных в России, обойдутся дешевле всего в марте. Стоит отметить, что рейтинг включает в себя преимущественно узбекскую и китайские марки.

Как и месяцем ранее, самой доступной иномаркой без пробега стал хэтчбек Ravon R2. На российском авторынке стоимость такого автомобиля, оснащённого 1,25-литровым бензиновым мотором, начинается с отметки 439 000 рублей.

Вторую позицию заняла ещё одна модель узбекского бренда Ravon – седан Nexia. «Четырёхдверка» смогла подняться с третьей позиции благодаря ценнику от 449 000 рублей. В свою очередь японский седан Datsun on Do опустился на третье место. Цены на такую машину в текущем месяце стартуют от 451 000 рублей.

Компактный «китаец» Brilliance H230 по цене от 459 900 рублей, как и в феврале, заполучит четвёртую строчку. Наконец, пятое место в рейтинге самых бюджетных моделей зарубежных марок досталось ещё одному китайскому автомобилю – FAW Oley. В базовом исполнении за такой седан без пробега на российском авторынке просят от 491 000 рублей.


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