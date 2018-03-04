Обновленный универсал Mazda 6 показали на первых "живых" снимках

Вчера, 19:03

Папарацци сфотографировали обновлённую версию универсала Mazda 6 во время подготовки стенда японской марки на Женевском автосалоне. На опубликованных фото видно, что новинка обзаведётся другими бамперами, пересмотренной радиаторной решёткой и зауженной передней оптикой.

В ходе рестайлинга Mazda 6 также получила улучшенную шумоизоляцию и доработанную подвеску. В салоне автомобиля нашли место видоизменённая передняя панель, модифицированный блок управления климат-контролем и иная приборная панель. Помимо этого, в отделке интерьера применили натуральное дерево – японский белый орех – и другие качественные материалы.

Уже в базовом исполнении Mazda 6 2019 модельного года оснастили опцией предотвращения столкновений и круиз-контролем, который самостоятельно может остановить авто и возобновить движение в потоке.

Линейка моторов универсала будет включать 2,0- и 2,5-литровые бензиновые агрегаты, развивающие 165 и 192 лошадиные силы соответственно. Вместе с тем Mazda 6 будет доступна с 2,2-литровым дизельным турбодвигателем, способным генерировать 150 или 175 л. с.