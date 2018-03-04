Обновленный Honda Pilot «засветился» на шпионских фото

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Японская компания Toyota продолжает разработку обновленного внедорожника Honda Pilot, который, как ожидается, дебютирует до конца 2018 года. Новинка получит пересмотренный внешний вид, который имеет некоторые стилистические сходства с рестайлинговым седаном Honda Accord.

В распоряжении американского автомобильного портала motor1 появились свежие шпионские фото нового кроссовера третье поколение которого готовится получить рестайлинговую версию. Судя по снимкам, новинка тестируется в плотном камуфляже, но эксперты отметили, что автомобиль получит некоторые стилистические сходства с новым Honda Accord. Так, кроссовер получит пересмотренную оптику и решетку радиатора, а также более компактные бамперы.

Что касается моторной линейки, то тут новый Honda Accord получит прежний мотор V6 объёмом в 3,5-литра, который способен генерировать 280 лошадиных сил. Данный мотор зарезервирован для самого доступного варианта исполнения, а для более дорогих версий предусмотрена гибридная установка, знакомая по Honda Odyssey актуального поколения.

Интерьер нового Honda Accord сохранит узнаваемый дизайн, но владельцев новинки порадуют более качественные материалы отделки и продвинутая шумоизоляция. Дебют модели состоится в 2018 году, а продажи начнутся в начале следующего года.