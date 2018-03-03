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Новый родстер Mazda MX-5 получит новый мощный двигатель

Вчера, 19:49

В информационной базе Национальной администрации, отвечающей за безопасность дорожного движения США появились данные, что новая Mazda MX-5 получит более производительный двигатель. Как сообщает пресс-центр регуляторного органа, под капот японский автомобиль получит 181-сильный бензиновый мотор.

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, такой двигатель станет единственным для японского родстера. В настоящее время спорткар оснастили 4-цилиндровым двигателем SkyActive-G с мощностью 155 л.с. По мнению экспертов, авто, получившее такую установку, отнесут к третьему поколению. Не исключается выход электрической и гибридной версий Mazda MX-5.

К этому времени инженеры Mazda сообщали, что «зеленые» машины после обновления не будут уступать электрокарам с учетом вредных выбросов при выработке электроэнергии. Ранее появилась информация, что авто Mazda снова оснастят роторными двигателями.


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