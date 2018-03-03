Эксперты назвали наиболее популярные китайские авто с пробегом в РФ

Вчера, 17:44

Специалисты аналитического портала «АВТОСТАТ» занялись разработкой рейтинга наиболее продаваемых китайских подержанных автомобилей. В основу рейтинга легла информация об январских продажах текущего года.

Первенство в перечне самых популярных машин с пробегом завоевал поднебесный кроссовер Chery Tiggo, реализованный в количестве 497 экземпляров, что на 23,6% выше результатов годичной давности. На втором месте оказался Great Wall Hover, который распространили тиражом 462 единицы, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Первую тройку замыкает Lifan Solano (454 штуки).

ТОП-5 указанного рейтинга представлен Lifan X60 (364 шт) и Geely Engrand (313 ед). ТОП-10 закрыли такие китайские модели, как Chery Amulet (281 шт), Geely MK (237 ед), Chery Bonus A13 (189 шт), Great Wall H5 (185 ед) и Geely MK Cross (172 шт).