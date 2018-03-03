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В Женеву привезут особую версию универсала Mercedes-Benz CLA

Вчера, 19:04

Скоро в швейцарской Женеве откроет свои двери очередной автосалон, на котором немецкие разработчики из Mercedes-Benz презентуют свой небольшой универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake в специальной версии. Данная модификация получила название Night Edition.

Особая версия Mercedes-Benz Cla Shooting Brake Night Edition оснастили передним преобразованным бампером с мощной нижней «губой», специальными боковыми юбками и иным задним бампером. Специфичной чертой уникального универсала выступает 18-дюймовые колесные многоспицевые диски, светодиодные головные фары и особая эмблема с наименованием издания на крыльях спереди.

В салоне новинки стоит отметить белую окантовку вентиляционных дефлекторов, оригинальные коврики и углепластиковые элементы декора. На рынок универсал выйдет в июне текущего года.


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