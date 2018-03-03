В МВД рассказали о наиболее популярных методах угона авто

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В пресс-центре МВД рассказали о наиболее популярных методах автомобильных угонов. Как сообщают полицейские, злоумышленники применяют грубые способы, но в то же время используют и современные технологии.

Первое место в списке самых распространенных методов автоугонов получил механический взлом, который осуществляется при помощи специальных механических устройств. Вторая позиция в рейтинге досталась созданию дубликатов, так как большинство замков на российских авто идентичны. ТОП-3 закрывает такая методика, как разбивание стекла, благодаря чему злоумышленники получают быстрый результат.

Далее стоит выделить обмен настоящих ключей на подставные при продаже средства передвижения. Более востребованными становятся проникновения в ассистенты безопасности и бортовой компьютер. Специальные хакерские аппараты имитируют работу радиосигнала оригинального пульта сигнализации, а при взломе бортового компьютера можно выключить сигнализацию внутри, не прикасаясь к авто и действуя на дальних дистанциях.

Участились и случаи взлома иммобилайзера, и отныне при помощи программ можно записать информацию на смарт-ключ или иной ключ зажигания, которым обладает преступник, на систему, внедренную в авто. Также научились обходить систему, которая подает тревожный сигнал на пульт охранных служб, используя глушители и магниты.