На дорогах Астрахани замечено странное авто

Вчера, 21:21

Возле железнодорожного вокзала Астрахани была замечена странная машина. В одном из молодежных пабликов региона в соцсети «Вконтакте» – teenagers street, опубликовали фотографию «Волги» странной конструкции.

Специалисты отмечают, что ГАЗ-31105, замеченный в Астрахани, был собран сразу из нескольких различных моделей. Однако не известно имеет ли странный автомобиль техосмотр с внесенными изменения в конструкцию. Администратор паблика teenagers street при виде таких доработок ГАЗ-31105 упомянул Xzibit, ведь авто имеет серьезные изменения.

Некоторые жители Астрахани не хотят верить, что такой автомобиль перемещает по дорогам их региона. При этом один из подписчиков паблика отметил, что даже с внесенными изменениями в конструкцию, хоть высота автомобиля увеличилась, дорожный просвет остался таким же мелким из-за низко расположенного моста.