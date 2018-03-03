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Fiat выпустит вседорожную версию хэтчбэка Argo

Сегодня, 13:36

Итальянская машиностроительная компания Fiat собирается разработать вседорожную модификацию 5-дверного хэтчбэка Fiat Argo, предназначенного для южноамериканского авторынка. Модель выпускается с целью повышения уровня продаж на данном рынке.

Подробности о новинке не раскрываются, как и нет информации о моторной линейке. Еще нет никакой информации о выходе вседорожной новинки на другие рынки.

В подкапотном пространстве актуальной модификации 5-дверногого хэтчбэка Fiat Argo для Южной Америки разместился 1-литровый агрегат с мощностью 72 лошадиные силы. Он работает на бензине и этаноле. Помимо него, автомобилисты могут приобрести авто с 1,3 и 1,8-литровым агрегатами с отдачей 109 и 139 л.с. За базовую вариацию итальянского хэтчбэка в Бразилии автомобилистам придется выложить приблизительно 48 000 реалов.


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