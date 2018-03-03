Компания Pagani разработала электрический гиперкар

Сегодня, 12:28

Горацио Пагани, руководитель Pagani, сообщил, что к 2025 году компания соберет электрический гиперкар. Новинка, разработанная целой командой инженеров, станет четвертой моделью на счет автопроизводителя.

Автопроизводитель Pagani не оставил без внимания ужесточения норм экологии автомобилей. Компания намерена представить новый гиперкар с электрическим двигателем. Разработкой полностью электрической новинки занимаются 20 инженеров.

Однако глава Pagani отмечает, что суперкар не будет оснащен беспилотными системами, которые так популярны во всем мире, поскольку это противоречит принципам автопроизвдителя. Горацио Пагани прокомментировал данное заявление: «То, что построено для получения удовольствия от вождения не может ездить самостоятельно».

На данный момент компания Pagani занимается созданием третей модели, которая придет на смену суперкару Huayra. Модель оснастили двигателем твин-турбо Mercedes-AMG V12 и «механикой».