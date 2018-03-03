Ателье из Милана представит в Женеве роскошное купе на базе Maserati

Сегодня, 11:13

В рамках автошоу в Женеве состоится официальная презентация роскошного купе «гранд турер» Sciadipersia от тюнинг-ателье из Милана Touring Supperleggera. В основу новинки, которую подготовили для одного из клиентов, легла модель Maserati Gran Turismo.

В тюнинг-ателье Touring Supperleggera уточнили, что выпуск роскошной модели «гранд турер» Sciadipersia будет ограничен. Клиентам предложат всего 10 машин. Главный дизайнер Луи де Фарбибекер сообщил, что прототипом для роскошного купе стал поезд «Восточный экспресс», который является примером роскоши и Maserati 5000GT The Shah of Persia, собранная в 1958 году.

Главным отличием Touring Supperleggera «гранд турер» Sciadipersia стала уникальная приборная панель и карты дверей. При этом кузов собирался вручную, в результате купе получило уникальные задние стойки, панорамный люк, а также достаточно крупные стекла. Салон купе обит кожей от Foglizzo.

Под капотом роскошного купе Touring Supperleggera Sciadipersia расположился двигатель V8 объемом 4,7 литра с отдачей в 461 «лошадь» и крутящим моментом в 520 Нм. В паре доступна коробка-автомат и секвентальная на шесть передач. Агрегат позволяет за 4,6 секунды набрать 96 км/ч.