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Mazda возродит роторный двигатель

Сегодня, 10:41

Японская автомобилестроительная компания Mazda распространила информацию о своих намерениях по возрождению роторных двигателей. Об этом сообщают обозреватели специализированных изданий, ссылаясь на главу европейского филиала Mazda Мартина тен Бринка.

Согласно информации, полученной от топ-менеджера, в обозримом будущем Mazda построит новый электрокар. Под капот новинка может получить как раз возрожденный роторный мотор, который будет состоять из одного ротора. Габариты установки будут сопоставимы с коробкой из-под обуви.

Следует сказать, что раньше сообщалось, о намерениях Mazda по разработке новых роторных двигателей. Они должны избавиться от высоких расходов масла и повышенного износа комплектующих. К 2020 году свет должен увидеть новый спорткар, работающий на роторном моторе. Он займет место в модельном ряду бренда между Mazda RX-7 и Mazda RX-8.


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