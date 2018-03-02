Bentley и Mulliner выкатили уникальный кроссовер Bentayga

Вчера, 20:59

Британский премиальный бренд Bentley вместе с инженерами мастерской Mulliner презентовали уникальную модификацию кроссовера Bentley Bentayga. Роскошное авто отправят на фестиваль в Чертнем, который состоится 13 марта 2018 года.

На мероприятии отметят продолжение сотрудничества Bentley и The Jockey Club. Уникальный Bentley Bentayga выпустят в единственном экземпляре. Эксклюзивный британский кроссовер получил зеленый цвет, дополненным темными мотивами. Машину снабдили 21-дюймовыми колесными дисками, выполненными в черном цвете.

Также изменениям подвергся и салон авто, для которого создали специальную зеркальную кожу. Как информируют инженеры люксовой марки, за счет использования эксклюзивного оттенка салон авто получило уют, а изысканности ему добавил светло-голубой орнамент на сиденьях и дверных панелях машины. О реализации авто пока ничего неизвестно.