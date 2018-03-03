Страховщики: в 2017 году участились псевдо-угоны премиальных авто

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В России участились случаи, когда угон автомобиля инсценируется с целью получения компенсации и продажи транспортного средства за рубежом. Данная информация озвучена страховой компанией ВСК. Ее сотрудники в 2017 году предотвратили порядка 50 псевдо-угонов.

В пресс-релизе ВСК говорится, что страховщики вместе с сотрудниками полиции сумели предотвратить полсотни случаев, когда клиенты пытались инсценировать похищение автомобиля. Большинство таких псевдо-угонов случалось с лизинговыми машинами.

Злоумышленники действуют по следующей схеме: премиальный автомобиль приобретается в лизинг, страхуется, после чего вывозится за пределы России. Чаще всего машины увозят в Азию. Здесь они продаются вместе с документами на основании доверенностей от лизингополучателя. После этого в РФ автомобили объявляют в розыск.

В минувшем году по статистике страховой компании ВСК, в России в 2017 году псевдо-угоны участились на 10%. Многие из участников таких афер уже предстали перед законом в Москве, Подмосковье и в Самарской области.

По данным полиции, большинство угонов автомобилей происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Также правоохранители упомянули Самарскую, Воронежскую и Тверскую области. Чаще всего в перечисленных регионах угоняется модель Lexus LX. На втором месте стоит Mercedes-Benz G-Class, а третью позицию занимает Toyota Land Cruiser. В общем по стране самыми угоняемыми являются Hyundai Solaris и KIA Rio.