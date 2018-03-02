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Skoda привезёт в Женеву складной самокат для мегаполисов

Вчера, 19:13

Чешская компания Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen AG, в рамках автосалона в Женеве представит концепт складного алюминиевого самоката, который помещается в багажник автомобиля. Примечательно, что уже в 2018 году новинка станет доступна для покупки заказчикам моделей Skoda Rapid и Skoda Superb.

Представители компании Skoda опубликовали фотографии нового складного самоката, который покажут публике на автосалоне в Женеве. Разработчики отметили, что модель прежде всего предназначается для жителей больших городов – самокат придётся кстати водителям, которые паркуются вдали от работы, а также тем, кто желает объехать пробку.  

Что касается внешности, то новый самокат от Skoda выполнен в характерных для марки цветах, а также имеет самые узнаваемые черты автомобилей чешского бренда. Примечательно, что модель выполнена из алюминия и весит всего пять килограммов, но при этом использовать самокат смогут люди весом до 100 килограммов.

В сложенном состоянии новый самокат получит длину в 41 сантиметр и ширину в 48 сантиметров, что позволит разместить его в багажнике автомобиля. Уже во второй половине 2018 года модель предложат в качестве опции к Skoda Octavia и Skoda Superb.


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