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В феврале продажи «АвтоВАЗ» в России выросли в 1,4 раза

Вчера, 23:00

Ян Птачек, вице-президент по маркетингу, во время пресс-конференции в Казани сообщил, что в феврале продажи «АвтоВАЗ» в России выросли в 1,4 раза. Официальные дилеры в прошлом месяце реализовали 27 400 автомобилей LADA.

Согласно заявлению Яна Птачека, «АвтоВАЗ» намерен и дальше наращивать продажи. В январе компания заняла 20% общего рынка. В прошлом месяце было продано 27 400 машин, однако неизвестно какую долю занял бренд, поскольку не все производители машин успели предоставить данные о реализации авто.

Ожидается, что в прошлом месяце компании «АвтоВАЗ» принадлежало порядка 20% авторынка. Однако более точные сведения станут известны позднее. При этом отмечается, что в феврале спрос на автомобили LADA вырос на 37% в сравнении с показателями января текущего года. Ян Птачек отмечает, что продажи компании показали значительный прирост, который сохранился и в феврале.


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