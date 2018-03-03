Представлен серийный Jaguar электрический кроссовер I-Pace

Сегодня, 01:00

Британская премиальная компания Jaguar Land Rover презентовала массовый полностью электрический кроссовер Jaguar I-Pace. На рынок новинка выйдет уже в нынешнем году.

Электрокар разработан с использованием новой алюминиевой архитектуры. Новинку снабдили двумя электродвигателями, которые в сумме выдают 400 лошадиных сил и комплектуются 90-киловаттным аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 480 км без подзарядки.

Внешнее оформление серийного Jaguar I-Pace полностью повторяет концепт, представленный в Лос-Анджелесе осенью 2016 года. Интерьер выполнен в стиле прототипа, но немного упрощен.

Отмечается, что кроссовер оснастили искусственным интеллектом, позволяющим идентифицировать владельца до его посадки за руль и настраивать климат-контроль и мультимедийный центр. Помимо того, электрокар позволит оптимизировать параметры ходовой части в зависимости от условий движения и может предложить наиболее подходящий маршрут согласно с запасом энергии в батареях. В РФ новинка приедет осенью 2018 года, а её цены пока засекречены.