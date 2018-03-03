VistaNews.ru


Представлен серийный Jaguar электрический кроссовер I-Pace

Сегодня, 01:00

Британская премиальная компания Jaguar Land Rover презентовала массовый полностью электрический кроссовер Jaguar I-Pace. На рынок новинка выйдет уже в нынешнем году.

Электрокар разработан с использованием новой алюминиевой архитектуры. Новинку снабдили двумя электродвигателями, которые в сумме выдают 400 лошадиных сил и комплектуются 90-киловаттным аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 480 км без подзарядки.

Внешнее оформление серийного Jaguar I-Pace полностью повторяет концепт, представленный в Лос-Анджелесе осенью 2016 года. Интерьер выполнен в стиле прототипа, но немного упрощен.

Отмечается, что кроссовер оснастили искусственным интеллектом, позволяющим идентифицировать владельца до его посадки за руль и настраивать климат-контроль и мультимедийный центр. Помимо того, электрокар позволит оптимизировать параметры ходовой части в зависимости от условий движения и может предложить наиболее подходящий маршрут согласно с запасом энергии в батареях. В РФ новинка приедет осенью 2018 года, а её цены пока засекречены.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.