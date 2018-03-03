Бренд Cupra представил гоночный электрохэтчбек e-Racer

Сегодня, 03:00

Молодой испанский бренд Cupra, который не так давно отделился от компании SEAT, подготовил новый полностью электрический гоночный хэтчбек Cupra e-Racer. Отмечается, что публичная премьера модели состоится в рамках международного автосалона в Женеве уже через несколько дней.

Не так давно компания SEAT объявила о том, что суббренд Cupra отныне является отдельной маркой, которая сконцентрируется на создании «заряженных» и трековых автомобилей. На данный момент молодая марка уже подготовила одну из первых моделей – гоночный полностью электрический хэтчбек Cupra e-Racer.

К сожалению, пока что разработчики не раскрывают подробности о технических характеристиках модели, но отмечается, что трёхдверный хэтчбек приводится в движение 408-сильной электрической установкой. Кроме того, модель способна получать непродолжительный буст для разгона, в результате чего мощность увеличится до впечатляющих 680 «лошадок».

Разработчики не отметили, является ли новый Cupra e-Racer концептом, либо модель будет использоваться в каких-либо гоночных состязаниях. Отмечается, что на данный момент SEAT принимает участие в гонках WTCC и TCR, но данные первенства не предназначены для электрокаров, а бензиновые авто не могут иметь более 350 лошадиных сил.