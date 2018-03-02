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LADA Granta и LADA Kalina распродают по удвоенным скидкам

Вчера, 22:00

Согласно данным российских изданий, компания «АвтоВАЗ» продолжает участвовать в программе по обновлению российского автопарка, предлагая скидки на новые автомобили бренда LADA. Отмечается, что при участии в программе Trade-In можно приобрести седан LADA Granta и хэтчбек LADA Kalina с двойной выгодой, которая составит 40 000 рублей.

Компания «АвтоВАЗ» сообщает, что автомобили бренда LADA по-прежнему доступны для покупки со специальными скидками в рамках программы обновления российского автопарка. Отмечается, что, воспользовавшись услугой Trade-In и сдав дилеру старый автомобиль, можно получить скидку в размере от 20 000 до 30 000 рублей на все автомобили бренда LADA.

Наряду с этим автопроизводитель отметил, что на данный момент на складах региональных дилеров находится огромное количество автомобилей LADA Granta и LADA Kalina, поэтому на эти автомобили действует выгода в 40 000 рублей. Так, седан LADA Granta можно приобрести по минимальной цене в 399 990 рублей, а за хэтчбек LADA Kalina 450 600 рублей.

Напомним, что не так давно новый LADA Granta получил специальную версию City. Данный вариант исполнения от стандартной версии отличается новыми корпусами боковых зеркал, 15-дюмовыми колесными дисками, а также новой обивкой в салоне.


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