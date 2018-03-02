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Страховщики озвучили рейтинг самых угоняемых авто в России

Вчера, 18:54

Согласно информации ведущих российских автостраховщиков, в 2017 году в России было угнано порядка 21 000 автомобилей. Отмечается, что в Москве самым угоняемыми машинами стали модели японского премиального бренда Lexus, в то время как в Санкт-Петербурге злоумышленники чаще всего останавливали свой выбор на баварских моделях от BMW.

Согласно данным российских изданий и автостраховщиков, в 2017 году в Москве самыми угоняемыми автомобилями стали модели таких марок как Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai. Что касается Санкт-Петербурга, то здешние угонщики чаще всего похищали модели марок BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. Отмечается, что в общероссийском антирейтинге лидируют модели Toyota и Lexus.

Автостраховщики пояснили, что автоугонщики очень часто угоняют машины и бюджетного сегмента, но в данном случае такие модели попросту разбирают и продают по запчастям. Что касается более дорогих моделей массового сегмента, то таким автомобилям «перебивают» номера кузова и мотора, после чего продают в другом регионе.

Сергей Демидов, директор департамента автострахования компании «Ренессанс Страхование», во время общения с журналистами отметил, что страховщики терпят огромные убытки из-за угонов. Только в прошлом году компания потеряла порядка 365 000 000 рублей.


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